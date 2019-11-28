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28 Kasım 2019, Perşembe
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çalışmalarını tamamladı

Yeni Malatyaspor çalışmalarını tamamladı

'de 13. haftanın açılış maçında 'da 'ne konuk olacak bu maçın 'daki hazırlıklarını tamamladı. Ligde topladığı 19 puanla 6'ncı sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçta 3 beraberlik alan , 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarının ayağını tamamladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmana futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda düz koşunun ardından taktik çift kale maç yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, bazı futbolcularla özel olarak ilgilendi.

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

  1. 28.11.2019
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