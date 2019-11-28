Yeni Malatyaspor çalışmalarını tamamladı
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın Malatya'daki hazırlıklarını tamamladı. Ligde topladığı 19 puanla 6'ncı sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmana futbolcuların moralli oldukları gözlendi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda düz koşunun ardından taktik çift kale maç yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, bazı futbolcularla özel olarak ilgilendi.
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
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Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
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TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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