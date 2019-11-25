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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Yenilmez

Yenilmez Malatya

Sarı-kırmızılılar, zirve mücadelesi yapan takımlara kök söktürüyor. Sezonun flaş takımı, Galatasaray’dan sonra ’ye de galibiyet sevinci yaşatmadı

'de üst sıraları hedefleyen , 'yi adeta elinden kaçırdı. Güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılar, hücumdaki usta ayakları Jahovic, Guilherme ve Bifouma'yla girdikleri net pozisyonlardan yararlanamadı. Sahasında oynadığı son 20 Süper Lig maçının 19'unda ve son 10 karşılaşmanın tamamında rakiplerine gol atarak kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan , sarı-lacivertlileri boş geçti. Güçlü rakibi karşısında final paslarında biraz daha becerili olsalardı, gol serisini sürdürmeleri işten bile olmazdı.

SERGEN'İN TAKIMLARI KAYBETMİYOR
Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen Avrupa'yı hedefindeki Y.Malatyaspor, üst üste 3 galibiyetin ardından beraberlik serisine başladı. Güçlü rakibi önünde 1 puana razı olan sarıkırmızılılar, art arda 3. beraberliğini elde etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da son dönemde F.Bahçe'ye şansı tutuyor. Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar Sarı Kanarya karşısında ligde iç sahada son 3 maçta kaybetmedi (4-1, 1-0, 0-0). Y.Malatya, bu hafta G.Birliği deplasmanında ter dökecek.

MALATYA'DA TRİBÜNLER DOLDU
Malatya'daki müthiş maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan karşılaşmada, tribünlerin tamamına yakını doldu. her iki takım taraftarları da, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük bir destek verdiler.

  1. 25.11.2019
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