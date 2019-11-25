Yenilmez Malatya

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi adeta elinden kaçırdı. Güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılar, hücumdaki usta ayakları Jahovic, Guilherme ve Bifouma'yla girdikleri net pozisyonlardan yararlanamadı. Sahasında oynadığı son 20 Süper Lig maçının 19'unda ve son 10 karşılaşmanın tamamında rakiplerine gol atarak kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Malatya, sarı-lacivertlileri boş geçti. Güçlü rakibi karşısında final paslarında biraz daha becerili olsalardı, gol serisini sürdürmeleri işten bile olmazdı.



SERGEN'İN TAKIMLARI KAYBETMİYOR

Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen Avrupa'yı hedefindeki Y.Malatyaspor, üst üste 3 galibiyetin ardından beraberlik serisine başladı. Güçlü rakibi önünde 1 puana razı olan sarıkırmızılılar, art arda 3. beraberliğini elde etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da son dönemde F.Bahçe'ye şansı tutuyor. Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar Sarı Kanarya karşısında ligde iç sahada son 3 maçta kaybetmedi (4-1, 1-0, 0-0). Y.Malatya, bu hafta G.Birliği deplasmanında ter dökecek.



MALATYA'DA TRİBÜNLER DOLDU

Malatya'daki müthiş maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan karşılaşmada, tribünlerin tamamına yakını doldu. her iki takım taraftarları da, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük bir destek verdiler.