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MASTERCHEF MUHLAMA (MIHLAMA) TARİFİ | Muhlama (kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Mıhlama yapmanın püf noktaları

Muhlama (mıhlama), Türk mutfağının Karadeniz bölgesine özgü, özellikle de Rize ve Artvin illerine ait olan bir yemektir. "Kuymak" olarak da bilinir. Genellikle kahvaltılarda veya öğle yemeklerinde tüketilen, tereyağı, mısır unu ve peynir gibi malzemelerle hazırlanan bu yemek, sıcak ve yoğun bir kıvama sahiptir. Peki, Muhlama (kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Mıhlama yapmanın püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 17:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 17:52
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MASTERCHEF MUHLAMA (MIHLAMA) TARİFİ | Muhlama (kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Mıhlama yapmanın püf noktaları

MUHLAMA (KUYMAK) TARİFİ | Trabzon'un meşhur lezzeti kuymak, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğünde sofraları süsleyen lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kimi yörelerde mıhlama, muhlama olarak da bilinen kuymak tarifini evinde hazırlamak isteyenler arama motorlarında 'Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte en güzel kuymak tarifi...

MUHLAMA (MIHLAMA) NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 4 yemek kaşığı mısır unu

  • 2 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 kase kadar telli peynir, imansız peynir ve kaşar peyniri karışımı

  • Tuz (peynirlerin tuz oranına göre istediğiniz ölçüde)

Yapılışı:

  • Bakır ya da teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritelim.

  • 4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ekleyip unumuzu kavuralım.

  • Hafif rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyumuzu da yavaş yavaş ekleyelim.

  • Topaklanma olmaması için karıştıralım.

  • Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirelim.

  • Bu aşamada peynirli karışımımızı ekleyip fazla karıştırmadan peynirimiz eriyip tekrar yağı yüzüne çıkınca altını kapatalım ve sıcak sıcak servis edelim.

Püf noktaları:

  • Kuymağı bakır tava ile yapacaksanız öncesinde tavayı ısıtmalısınız.

  • Tadının yumuşaması için su yerine süt koymayı da tercih edebilirsiniz.

  • Kuymağın orijinal peyniri (kolot peyniri) yoksa kaşarlı ya da eriyebilen diğer peynirlerle de yapabilirsiniz.

  • Tuz miktarını kullandığınız peynirlerin tuzluluk oranına göre ayarlamalısınız.

  • Mısır ununun rengi hafif dönene kadar kavurmalısınız.

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