Kuymak ve mıhlama (muhlama) tartışması, özellikle Karadeniz bölgesindeki yemek kültürü ve adlandırmalarından kaynaklanıyor. Her iki yemek de benzer malzemelere ve hazırlık yöntemlerine sahip olsa da yöresel isimlendirmeler ve küçük farklar nedeniyle ikisi arasında bir ayrım yapılabiliyor. Mıhlama (muhlama) ile kuymak arasında ne fark var? Mıhlama ve kuymak aynı şey mi?

MIHLAMA VE KUYMAK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mıhlama (muhlama) ve kuymak arasındaki en belirgin ayrım, kuymakta ana malzeme olarak mısır ununun kullanılmasıdır. Bu un, yemeğe kendine özgü bir aroma kazandırıyor ve Trabzon kuymaklarında da bu durum geçerlidir.

Mıhlamada ise peynir, yemeğin ana bileşenidir ve yemeğin tuzu, aroması ve kıvamı tamamen kullanılan peynirin kalitesi ve türüne bağlıdır.

Peynirin yoğun kullanımı nedeniyle, mıhlama, Trabzon kuymaklarına benzerlik gösterebilir. Her iki yemek de Karadeniz bölgesine özgü olup, genellikle mısır unu, tereyağı ve çökelek gibi malzemelerle hazırlanıyor.

MIHLAMA TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ancak farklı bölgelerde kullanılan peynir çeşitleri, yemeklerin tat ve kıvamını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.