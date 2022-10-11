BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ - Bıldırcın dolması nasıl yapılır? | Bıldırcın dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ - Osmanlı'nın sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan Türk sofralarını şenlendiren bıldırcın dolmasının tarifi ve yapılışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dışarıda kolay kolay bulunamayacak bir lezzet olan bıldırcın dolmasını evinde denemek isteyenler için Bıldırcın dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabı ile bıldırcın dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

BILDIRCIN DOLMASI MALZEMELERİ

4 adet bıldırcın

Yarım su bardağı su

İsteğe bağlı aroma vermesi için;

Birkaç tane arpacık soğan

Birkaç cherry domates

Marinasyon için;

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak (Dövülmüş)

Biraz kekik tuz karabiber

İç pilavı için;

1 adet küçük doğranmış soğan

250 gram kuşbaşı doğranmış kuzu ciğeri yada tavuk ciğeri

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 su bardağı pirinç (Ilık tuzlu suda bekletilmiş ve süzülmüş)

yeterince tuz, karabiber ve yenibahar

2 yemek kaşığı kuş üzümü (Ilık suda bekletilmiş ve süzülmüş)

2 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak su (Yarısı iç harçta, yarısı da fırın tepsisinde kullanılacak)

BILDIRCIN DOLMASI YAPILIŞI

Bıldırcınların tüylerini ve iç organlarını (kalp ve ciğer içinde kalacak şekilde) temizliyoruz.

Marinasyonu için gerekli malzemeleri rondodan geçirip, kabın içinde bıldırcınlar ile birleştirip bir gece önceden marine ediyoruz.

Marine olan bıldırcınları borcam içine alıp içine baharatını, yağını ve suyunu ekliyoruz (Dilerseniz içine arpacık soğan ve cherry domatesleri ekleyebilirsiniz)

Borcamı fırın pişirme poşetine geçirip, poşetin ağzını bağlıyoruz (Aşağıda fotoğrafta ki gibi)

Fırın poşetine kürdan ile 4-5 delik açıyoruz ve fırın tepsisine 2 su bardağı suyu ekleyip 180 derecede 45 dakika pişiriyoruz. (Aşağıda fotoğraftaki gibi)

O sırada tencerede tereyağını eritip, sıçandişi doğranmış soğanları ekleyip kavuruyoruz.

Üzerine kuşbaşı doğradığımız ciğeri ekleyip kavuruyoruz.

Ciğer pişince süzdüğümüz pirinçi, kuş üzümlerini, tuzu, karabiberi, yenibaharı ve çam fıstıklarını tavaya ilave ediyoruz.

Yaklaşık 3-4 dakika daha kavurduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ile iç harcımızı pişiriyoruz.

Hazırladığımız harcı tatlı kaşığı yardımı ile pişen bıldırcınların içlerini dolduruyoruz.

Bıldırcınların üstünün kızarması için tekrar fırının en üst rafına koyup, ağzı açık şekilde bir 15 dakika daha pişiriyoruz.

Piştikten sonra sunum tepsisine kalan iç harcımızı döküp, üzerine bıldırcınların borcama bıraktığı yağlı suyunu döküyoruz.

En üste bıldırcınları yerleştirip, sağına soluna pişmiş olan arpacık soğanı ve domatesleri ekleyip servis ediyoruz.

BILDIRCIN DOLMASI PÜF NOKTALARI