REVANİ TARİFİ - Revani tatlısı nasıl yapılır? | Tam ölçülü revani malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

REVANİ TARİFİ | Osmanlı mutfağının en sevilen tatlılarından olan ve günümüzde de pratik şetbetli tatlı yapmak isteyenlerin ilk tercihi revaninin tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diğer şerbetli tatlılara göre daha düşük kalorili ve zahmetsiz olan revaniyi tam ölçüsüyle yapmak isteyenler için tam ölçülü revani malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR?

REVANİ MALZEMELERİ

Kek için;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

Revani Yapılışı

İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır.

Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.

Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.

Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür.

170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.

İlk sıcaklığı çıkan kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.

1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre krem şanti, hindistan cevizi yada fıstık vb. ile süslenerek servis edilir.

REVANİ PÜF NOKTALARI

Şerbetinizin soğuması için keki yapamaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Kekinizin kabarması için tüm malzemeleri oda sıcaklığında bulundurmalısınız.

Yumurta ile şeker köpük köpük oluncaya kadar çırpılmalıdır.

Revani tatlısının şerbeti iyi çekmesini istiyorsanız şerbeti dökmeden önce kekinizi dilimleyebilirsiniz.

Şerbeti döktüğünüzde kek sıcak şerbet ise soğuk olmalıdır.

__AFİYET OLSUN__