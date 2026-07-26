23 sayıyla Çin zaferinin en skorer ismi olan Melissa Vargas, “Yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak” dedi
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Filenin Sultanları'nda Millet Ligi yarı finalinde Çin karşısında aldığı 23 sayıyla zafere damga vuran Melissa Vargas, takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını, finalde yer almaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Ev sahibi Çin önünde her sayı için mücadele ettiklerini vurgulayan milli voleybolcumuz, "Her puan, her sayı için mücadele ettik. Finalde olmak harika. Benim için ve Türkiye için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı. Bugün Brezilya karşısındaki tarihi finalde çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen yıldız voleybolcumuz, "Brezilya'ya karşı oldukça yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak" değerlendirmesini yaptı.