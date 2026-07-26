CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Sayı sayı gidecek

Sayı sayı gidecek

23 sayıyla Çin zaferinin en skorer ismi olan Melissa Vargas, “Yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak” dedi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Sayı sayı gidecek
Filenin Sultanları'nda Millet Ligi yarı finalinde Çin karşısında aldığı 23 sayıyla zafere damga vuran Melissa Vargas, takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını, finalde yer almaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Ev sahibi Çin önünde her sayı için mücadele ettiklerini vurgulayan milli voleybolcumuz, "Her puan, her sayı için mücadele ettik. Finalde olmak harika. Benim için ve Türkiye için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı. Bugün Brezilya karşısındaki tarihi finalde çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen yıldız voleybolcumuz, "Brezilya'ya karşı oldukça yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak" değerlendirmesini yaptı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de gündem yeniden Guirassy!
Brahim Diaz'dan G.Saray'a haber var!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Tokayev'den Putin'e Ukrayna barışı teklifi: İstanbul 2.0'a dönülsün
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da De Bruyne zirvesi!
F.Bahçe'den savunmaya yerli hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! 01:11
G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! 01:11
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı 01:11
Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! 01:11
Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi 01:11
G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... 01:11
Daha Eski
U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! 01:11
Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! 01:11
F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! 01:11
Beşiktaş'tan Fofana bombası! Beşiktaş'tan Fofana bombası! 01:11
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! 01:11
F.Bahçe'ye Sambacı golcü! F.Bahçe'ye Sambacı golcü! 01:11