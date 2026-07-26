“Kupayı evimize götüreceğiz”

Milli Takımımız'ın liberosu Gizem Örge, kupayı bir kez daha kazanmak istediklerini vurguladı. Gizem, "Takım olarak çok gururlu ve mutluyuz. Milletler Ligi kupasını bir kez daha evimize götürmek istiyoruz. Sürprizlerle dolu bir VNL oldu. Çin, ABD'yi geçti. Brezilya, İtalya'yı geçti. Kupa için her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Milli Takımımız'ın liberosu Gizem Örge, kupayı bir kez daha kazanmak istediklerini vurguladı. Gizem, "Takım olarak çok gururlu ve mutluyuz. Milletler Ligi kupasını bir kez daha evimize götürmek istiyoruz. Sürprizlerle dolu bir VNL oldu. Çin, ABD'yi geçti. Brezilya, İtalya'yı geçti. Kupa için her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.