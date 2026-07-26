Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi sonrasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Spor canlı yayınına bağlandı.

Üstündağ, "İnanılmaz bir mücadele ve net bir skor. Geldiğimiz bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya devi Brezilya ile oynayacağız. Kupayı alanın bizim olmamız gerektiğini düşünüyorum.

İnşallah güzel bir final olacaktır ve umarım biz kazanırız. Ben sporcularımla, ülkemle gurur duyuyorum. Layık olmaya, gururlandırmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yeri Türkiye. Bize her yer Türkiye.

Trabzon diyor ya, öyle. Dünyada, Avrupa'da, Uzakdoğu'da her yer Türkiye. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.