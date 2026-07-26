“Birbirimize çok alıştık”

Filenin Sultanları'nda 11 sayıyla zafere katkı sağlayan Hande Baladın, takım olarak birbirlerine çok alıştıklarını söyledi. Hande, "Her gün daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Takım birbirine çok alıştı. Hepimiz çok zorlu sezonlardan çıktık. Biraz zamana ihtiyaç oluyor. Umarım en güzel şekilde Çin'den ayrılacağız" diye konuştu.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Filenin Sultanları'nda 11 sayıyla zafere katkı sağlayan Hande Baladın, takım olarak birbirlerine çok alıştıklarını söyledi. Hande, "Her gün daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Takım birbirine çok alıştı. Hepimiz çok zorlu sezonlardan çıktık. Biraz zamana ihtiyaç oluyor. Umarım en güzel şekilde Çin'den ayrılacağız" diye konuştu.