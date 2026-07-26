“Altınla döneceğiz”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, şampiyonluk sözü verdi. İtalyan çalıştırıcı, "Brezilya, her zaman Brezilya'dır. Çok iyi bir final bizi bekliyor. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar için oynayacağız. Biz kazanmak için oynuyoruz. Altın madalyayla dönmek istiyoruz" diye umut dağıttı.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, şampiyonluk sözü verdi. İtalyan çalıştırıcı, "Brezilya, her zaman Brezilya'dır. Çok iyi bir final bizi bekliyor. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar için oynayacağız. Biz kazanmak için oynuyoruz. Altın madalyayla dönmek istiyoruz" diye umut dağıttı.