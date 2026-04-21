Şampiyonluk maçları başlıyor

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında bugün Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belirleneceği serideki ilk maç, Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak. Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, ligdeki son 5 şampiyonluktan 4'ünü kazandı. Galatasaray ise 37 yıllık hasretini bitirmek için ter dökecek.