Kuzeyboru zorlanmadı

Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk seti 25-18 kazanarak maça hızlı başladı. İkinci sette Bahçelievler üstünlüğü ele alıp 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Ancak Kuzeyboru üçüncü seti 25-15 ve dördüncü seti de 25-23 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk seti 25-18 kazanarak maça hızlı başladı. İkinci sette Bahçelievler üstünlüğü ele alıp 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Ancak Kuzeyboru üçüncü seti 25-15 ve dördüncü seti de 25-23 kazanarak sahadan galip ayrıldı.