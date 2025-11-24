CANLI SKOR ANA SAYFA
Kuzeyboru zorlanmadı

Kuzeyboru zorlanmadı

Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk seti 25-18 kazanarak maça hızlı başladı. İkinci sette Bahçelievler üstünlüğü ele alıp 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Ancak Kuzeyboru üçüncü seti 25-15 ve dördüncü seti de 25-23 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Kuzeyboru zorlanmadı
Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk seti 25-18 kazanarak maça hızlı başladı. İkinci sette Bahçelievler üstünlüğü ele alıp 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Ancak Kuzeyboru üçüncü seti 25-15 ve dördüncü seti de 25-23 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
