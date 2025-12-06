Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serik Spor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşıyor. Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Sinan Paşalı'nın ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretine son verip 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu başarısını sürdürmek isteyen Serik Spor, bulunduğu 8. sıradan ilk 5 listesine girmeyi planlıyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise Iğdır FK karşısında aldığı mağlubiyetin ardında moral depolamak istiyor. İşte Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı detayları...

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Abdullah B. Taşkınsoy'un düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ve Kurtuluş Aslan yapacak.

