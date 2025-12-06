CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgileri!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ile başlıyor. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ligde 18 puanla 14. sırada bulunan konuk ekip ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve 11'leri merak ediliyor. İşte Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10:40
Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serik Spor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşıyor. Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Sinan Paşalı'nın ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretine son verip 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu başarısını sürdürmek isteyen Serik Spor, bulunduğu 8. sıradan ilk 5 listesine girmeyi planlıyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise Iğdır FK karşısında aldığı mağlubiyetin ardında moral depolamak istiyor. İşte Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı detayları...

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Abdullah B. Taşkınsoy'un düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ve Kurtuluş Aslan yapacak.

Serik Spor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
