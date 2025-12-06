CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi

Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde ayrılıklar da merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'deki o isim hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10:05
Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşayan ve ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi

AYRILIK ADIM ADIM GELİYOR

Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Sebastian Szymanski için gün geçtikçe ayrılık yaklaşıyor. Özellikle Bundesliga'dan ve Eredivisie'den talipleri olan Polonyalı oyuncunun yönetime ayrılma isteğini bildirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi

Oyuncunun menajerinin de kulübe iki teklif getirdiği vurgulandı. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki isim, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybederek rotasyon oyuncusu haline geldi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Polonyalı futbolcu, bu sezon 20 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.

