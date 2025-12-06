Fenerbahçe'de o isimle ayrılık yakın! Menajeri kulübe 2 teklif getirdi
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde ayrılıklar da merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'deki o isim hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşayan ve ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
AYRILIK ADIM ADIM GELİYOR
Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Sebastian Szymanski için gün geçtikçe ayrılık yaklaşıyor. Özellikle Bundesliga'dan ve Eredivisie'den talipleri olan Polonyalı oyuncunun yönetime ayrılma isteğini bildirdiği öğrenildi.
Oyuncunun menajerinin de kulübe iki teklif getirdiği vurgulandı. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki isim, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybederek rotasyon oyuncusu haline geldi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Polonyalı futbolcu, bu sezon 20 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.