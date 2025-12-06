CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde forvet takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Norveçli golcünün menajeriyle önümüzdeki hafta bir kez daha masaya oturacak ve şartları konuşacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Alexander Sörloth...

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

Atletico Madrid'de yeterli süreyi alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

İlk teması İtalya-Norveç mücadelesi sonrasında kuran sarı-lacivertliler, bu ikinci görüşmede şartları masaya yatıracak ve buna göre yol haritasını belirleyecek. Sörloth, ikna edilirse Youssef En-Nesyri için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

Fenerbahçe, Norveçli golcü için ise Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

NEWCASTLE'IN DA TAKİBİNDE

Fenerbahçe'nin istediği Alexander Sörloth için dün İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Gelecek hafta...

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United, Norveçli yıldızı transfer gündemine aldı. Haberde; Newcastle United'ın Sörloth için Atletico Madrid'e uygun bir teklif hazırlığı içinde olduğu vurgulandı.

Buruk'tan penaltı isyanı!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı!
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! 00:53
UEFA'dan Duran'a şok ceza! UEFA'dan Duran'a şok ceza! 00:53
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 00:53