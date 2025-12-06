CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A’da heyecan 6 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak önemli karşılaşma ile devam ediyor. Ligde zorlu bir dönemden geçen Verona, güçlü rakibi Atalanta’yı konuk edecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Atalanta maçını canlı takip etmek için TIKLA!

Hellas Verona Atalanta maçı ne zaman oynanacak, futbolseverler maçı nasıl canlı izleyecek? Serie A'da haftanın önemli müsabakalarından biri olan Verona–Atalanta karşılaşması, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü sahne alacak. İki takımın ligdeki form durumları kadar maçın yayın bilgileri de merak ediliyor. Verona - Atalanta maçı hangi kanalda? Maç saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arayan taraftarlar için yayıncı kuruluş bilgisi açıklandı. İşte Hellas Verona-Atalanta maçını izlemek isteyenler için tüm detaylar…

VERONA-ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Verona-Atalanta maçı, 6 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

VERONA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Verona-Atalanta maçı, saat 22:45'te başlayacak.

VERONA-ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Verona ve Atalanta'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Verona'da, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak.

HELLAS VERONA VS ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Verona ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 kanallarında canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ATALANTA MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
"İğne ipliğinden fil geçirdi"
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Buruk'tan penaltı isyanı!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 09:16
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı hangi kanalda? İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı hangi kanalda? 08:36
"İğne ipliğinden fil geçirdi" "İğne ipliğinden fil geçirdi" 08:34
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53