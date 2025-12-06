Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi

Samsunspor ilerde top tutmakta zorlandı. Sol kanat beki Tomasson'un bölgesinnde geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan Sane orayı otobana çevirdi, iki gol de buradan geldi. Sanchez karşısında Musaba gibi bir güçlü atletik oyuncu olunca zorlandı. Ntcham'ın oyuna girmesiyle Samsunspor'da top kayıpları azaldı. Emre Kılınç'ın yükselen performansı ile ikinci yarıda golleri buldular. 60'tan sonra oyunda daha etkili oldu Samsunspor. Maskeli süvari Osimhen jeneriklik golüyle uzatmalarda Galatasaray'ı ipten aldı.