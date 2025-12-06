CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İkas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak. 12 puanla küme düşme hattı sınırında yer alan ev sahibi takım, üst sıralara yükselmek için mücadele edecek. Zecorner Kayserispor ise geçen hafta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek moral depoladı. Deplasmandaki ikinci galibiyetini alarak düşme hattından sıyrılmayı hedefleyen Radomir Dalovic'in öğrencileri, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Süper Lig'in heyecanlı mücadelesinin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçının canlı yayın bilgileri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:36
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Gaziantep FK karşısında aldığı skorla 4 maçlık galibiyet hasretini dindiren Orhan Ak'ın ekibi, bu kez de taraftarı önünde 3 puanı zorlayacak. Zecorner Kayserispor ise rakibiyle aynı puana sahip olup puan tablosunda 16. sırayla düşme hattında yer alıyor. Ligin ilk 11 haftasında galibiyet yüzü görmeyen konuk takım, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un ardından 3. galibiyetini hedefliyor. Peki İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yasin Kol'un düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ogün Kamacı yapacak.

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Marcos; Ulvan, Yalçın, Ortakaya, Muljakic; Taşkın, Legowski; Akbunar, Kayan, Gürler; Bozok

Zecorner Kayserispor: Piri; Civelec, Ait Bennasser, Denswil, Carole; Soyalp; Mane, Mendes, Benes, Cardoso; Onugkha

