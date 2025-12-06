Oosterwolde'nin yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, bugün RAMS Başakşehir’e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmamak. Teknik direktör Tedesco, oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istedi. Öte yandan İtalyan çalıştırıcı, kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek olan Jayden Oosterwolde'nin yerine oynayacak ismi de belirledi. İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisinde bir puanı 90+5'te kurtaran ve farkın açılmasına izin vermeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmamak. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden galibiyet istedi. İtalyan çalıştırıcı, dün yaptığı toplantıda; "Galibiyetten başka çaremiz yok" dedi.
13 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım bugün tarihlerinde 35'inci defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 54 golüne, turuncu- lacivertliler, 35 golle yanıt verdi. İki ekibin Süper Lig'de oynadığı son 13 mücadelede ise beraberlik çıkmadı. 10 maçı Fenerbahçe, 3 karşılaşmayı ise Bozbaykuşlar kazandı. Beraberlik çıkmadı.
3 DEPLASMANDA 12 GOL
Fenerbahçe, Tedesco ile 5, Mourinho'yla 1 ve Zeki Murat Göle ile 1 deplasman maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.
7'DE 7 İLE BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Bugün Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı. Bu karşılaşmaların 6'sı Süper Lig'de, 1'i Türkiye Kupası'nda oynandı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bugünkü maçı da kazanıp bu seriyi 8'e çıkarmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ve Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.
ELDOR SIRTLIYOR
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, son 6 maçta attığı 7 golle takımını sırtlıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçıyla başlayan gol serisinde, Antalyaspor'a 2, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya da 1'er gol attı. Özbek futbolcu, bu sezon Süper Lig gol krallığı yarışında kaydettiği 10 golle Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alıyor.