Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Disasi de gündemde

Disasi de gündemde

Kadroda direkt ilk 11 oynayabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, Chelsea'de forma şansı bulamayan Axel Disasi'yi yakından izliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Disasi de gündemde

Kadroda direkt ilk 11 oynayabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, Chelsea'de forma şansı bulamayan Axel Disasi'yi yakından izliyor. Fransız savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Chelsea ile 2029'a kadar kontratı olan 27 yaşındaki stoper geçen sezon da Aston Villa'da kiralık oynamıştı. Disasi, ara transfer döneminde Chelsea'den kesin olarak ayrılmak istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon hiç maça çıkamadı. Axel Disasi, 2023'te Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

