Ziraat Türkiye Kupası
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Puan tablosunda 11. sırada yer alan ev sahibi, puanını 18'e çıkararak ilk 10 içinde yer almayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise 14 puanla 12. sırada bulunuyor. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Recep Uçar'ın ekibi, deplasmandaki 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ayrıntıları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10:15
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 3 puanını 10. haftada, Gençlerbirliği deplasmanında alan ev sahibi takım, 4 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK ile beraberliğinin ardından Fenerbahçe karşısında ezici bir mağlubiyet yaşadı. 5-2'lik skordan sonra Kayserispor'a da mağlup olan konuk takım, bu kez 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapacak.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Güngördü; Andzouana, Yağzılı, Subaşı, Guilherme; Jin-ho; Perdinho, Bardhi, İbrahimoğlu, Muleka, Stefanescu; Nayir

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Alikulov, Mocsii, Hojer; Buljubasic, Papanikolaou; Bulut, Laci, Rak-Sakyi; Sowe

