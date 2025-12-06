CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor! O sıralamada yerini aldı

Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor! O sıralamada yerini aldı

Galatasaray'da Victor Osimhen attığı gollerle sarı kırmızılıların galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 11:37
Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor! O sıralamada yerini aldı

Son olarak sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Galatasaray, Osimhen'in ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydiği 14 Eylül 2024 tarihli Çaykur Rizespor maçından bugüne kadar çıktığı 69 resmi karşılaşmada 160 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 55 maçta 48 kez rakip ağları sarsan Osimhen, söz konusu dönemde sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'unu kaydetti.

BU SEZON 11 GOL ATTI

Nijeryalı yıldız Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 kez rakip ağları sarstı.

Sezon başından beri Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maça çıkan Osimhen, toplamda 14 müsabakada görev aldı.

Nijeryalı santrfor, Avrupa'daki müsabakalarda 6 gol kaydederken, ligde de 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında ikinci sırada

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıldız isimlerle gol krallığı mücadelesi veriyor.

Bu sezon Avrupa'da attığı gollerle takımı sırtlayan Osimhen, "Devler Ligi"nde çıktığı 3 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 9 kez ağları sarsan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığında ikinci sırada bulunuyor.

Nijeryalı yıldızı beşer golle Bayern Münih'in İngiliz santrforu Harry Kane ve Manchester City'nin Norveçli oyuncusu Erling Haaland takip ediyor.

SARI-KIRMIZILI TAKIMIN EN GOLCÜ 5. YABANCI FUTBOLCU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 5. yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Son olarak dün oynanan Samsunspor karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki 48. golüne ulaşan Nijeryalı yıldız, kulüp tarihinin en skorer 4. yabancı futbolcusu olmaya çok yaklaştı. Osimhen, 4 kez daha ağları sarması halinde Fransız Bafetimbi Gomis'i bu alanda geçerek, 4. sıraya yerleşecek.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi 72, Mauro Icardi 68, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA AVRUPA KUPALARINDA 12 GOL ATTI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 kez rakip ağları sarstı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, Galatasaray'da çıktığı 10 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Nijeryalı yıldız, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte bu alanda zirvede yer alıyor.

