Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Chelsea maçı hakkında: Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Chelsea maçı hakkında: Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth, Premier Lig'in 15. haftasında zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Vitality Stadium'da Chelsea'yi ağırlayacak olan Andoni Iraola'nın ekibi, 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak 19 puanla yer aldığı 14. sıradan ortalara yükselme fırsatı için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Chelsea ise 24 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu amçtan 3 puan alması halinde, Aston Villa-Arsenal maçı sonucuna göre 3'e yerleşebilir. Heyecanın doruğa ulaştığı İngiltere'nin en üst liginde oynanacak Bournemouth-Chelsea maçının detaylarını sizler için derledik.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:07
Bournemouth-Chelsea maçı hakkında: Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bournemouth Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Son galibiyetini 9. haftada alan ev sahibi, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırarak 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi ve orta sıralara yükselmeyi hedefliyor. Chelsea ise son hafta Leeds United'a karşı aldığı 3-1^lik mağlubiyet ile sarsıldı. Bu sezon 4 kez mağlubiyet tadan İngiliz devi, ilk 3'e yükselme fırsatını kaçırmak istemiyor. Peki Bournemouth-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Chelsea maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. Vitality Stadium'da oynanacak karşılaşma,beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada

Bournemouth-Chelsea MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

