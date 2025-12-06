CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Burnley canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Newcastle United-Burnley canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Newcastle United, evinde Burnley'i konuk ediyor. Puan tablosunun üst yarısına geri dönmek isteyen ev sahibi ekip, St James' Park'ta zor durumda olan Burnley'i alt etmenin peşinde. Burnley ise bu sezon aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlikle 19. sıraya yerleşti. Son 5 maçında puan toplayamayan Scott Parker'in ekibi, deplasmanda galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki Newcastle United-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United-Burnley canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Newcastle United-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Newcastle United ile Burnley, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde yeniden üst sıralara yükselerek iddiasını sürdürmek isteyen Ediie Howe'un ekibi, Manchester City ve Everton karşısında aldığı galibiyetler moral buldu. Geçen hafta ise Tottenham ile mücadelesinden 1 puanla yetinen ev sahibi, seyirci avantajını da kullanarak galibiyet istiyor. Burnley ise son 5 maçtır aldığı mağlubiyetlerle sarsıldı. Deplasman galibiyeti ile moral bulmak isteyen konuk ekip, düşme hattından kurulmak şansını değerlendirecek. İşte Newcastle United-Burnley maçı detayları...

Newcastle United-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Burnley maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Newcastle United-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Burnley maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Stuart Attwell düdük çalacak.

Newcastle United-Burnley MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Hall; Miley, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Anthony

ASpor CANLI YAYIN

Singo sahalara ne zaman dönecek?
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
F.Bahçe'de o isimle ayrılık yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Göztepe maçına hazır! Fırtına Göztepe maçına hazır! 15:21
Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? 15:16
Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! 15:14
Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! 15:02
Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! 14:53
Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü 14:48
Daha Eski
Manchester City-Sunderland maçı hakkında! Manchester City-Sunderland maçı hakkında! 14:46
Singo sahalara ne zaman dönecek? Singo sahalara ne zaman dönecek? 14:36
PSG-Rennes maç canlı izleme bilgileri! PSG-Rennes maç canlı izleme bilgileri! 14:30
Newcastle United-Burnley canlı yayın bilgileri! Newcastle United-Burnley canlı yayın bilgileri! 14:26
Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! 14:07
Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu 14:03