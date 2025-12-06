RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN | FB maçı hangi kanalda?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 15. haftası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. RAMS Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, derbide aldıkları beraberliğin ardından yeni bir galibiyet serisi yazmak istiyor. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumu belirsizliğini korurken Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. İşte RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri...

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda start alacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Kaluzinski, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

HATAYA YER YOK

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlikle 32 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 16 puanla averajla 9. sırada bulunuyor. Pazartesi günü derbide puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

SON 7'DE FENERBAHÇE GALİP

Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, son 6 lig maçında hanesine 3 puan yazdıran taraf olurken, 2023 Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağladı ve oynadığı son 7 maçta galibiyet elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, ligde 14 haftada 32 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kanarya, bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

7 DEPLASMANDA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 7 karşılaşmaya çıktı. 5'ini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler son 3 deplasmanda 12 gol kaydetti.

EN GOLCÜ FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda hücum yönü istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 31 gol gönderdi. Fenerbahçe, Göztepe ve Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı 2 maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

OOSTERWOLDE VE MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'nin Hollandalı defansı Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisine gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon 13 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, yarınki mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Oosterwolde sezonun ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart görmüş ve Kocaelispor maçını kaçırmıştı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, derbide rakip takıma yönelik hakareti nedeniyle 3 müsabakadan men cezası aldı. Mert Hakan da kadroda olmayacak.

Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Alper Çetin görev yapacak. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.