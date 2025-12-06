PSG-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler ve canlı yayın bilgisi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ligue 1’de heyecan bu hafta sonu dev bir mücadeleyle devam ediyor. Ligin en formda takımlarından Rennes, cumartesi günü Parc des Princes’te son şampiyon Paris Saint-Germain’e konuk olacak. Futbolseverler, PSG-Rennes maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:43
PSG–Rennes maçını canlı takip et!

Ligue 1'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri, cumartesi günü PSG ile Rennes arasında oynanacak. Son şampiyon PSG, Parc des Princes'te misafir edeceği Rennes karşısında üç puanı hedeflerken, ligin en formda ekiplerinden Rennes ise dev rakibini deplasmanda mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Futbol tutkunları, PSG-Rennes maçının canlı yayın bilgilerini, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Dev mücadelenin detayları, muhtemel 11'ler ve yayıncı kuruluş bilgileri maç günü netlik kazanacak. PSG–Rennes müsabakası bu hafta sonunun en çok konuşulan Ligue 1 karşılaşmalarından biri olacak. Peki, PSG Rennes maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG-RENNES MAÇI HANGİ GÜN?

PSG-Rennes maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

PSG-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG-Rennes maçı, saat 23:05'te başlayacak.

PSG-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Rennes Ligue 1 maçı, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain'in muhtemel ilk 11'i: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Mayulu, Kang-in, Dembele, Kvaratskhelia

Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba, Ait Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cisse, Merlin, Lepaul, Embolo

Paris Saint-Germain Fc maç günü paylaşımı

Rennes maç günü paylaşımı

PSG VS RENNES MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

