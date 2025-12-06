Aston Villa-Arsenal maçı hangi kanalda? | Premier Lig maçı izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Aston Villa-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı, nefes kesen heyecanla devam ediyor. 15. haftada Aston Villa, lider Arsenal'i konuk edecek. Puan tablosunda adını 2. sıraya yazdırmak isteyen Unai Emery'nin ekibi, Villa Park'ta, taraftarı önünde galibiyet istiyor. Arsenal ise Liverpool karşısında aldığı tek mağlubiyetle sezonu sürdürüyor. En yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaran konuk ekip, zirvedeki yerini sarsılmaz ilan etmek istiyor. İşte Aston Villa-Arsenal maçı detayları...

Aston Villa-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Arsenal maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Villa Park'taki karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.

Aston Villa-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Peter Bankes düdük çalacak.

Aston Villa-Arsenal MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze