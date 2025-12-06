CANLI SKOR ANA SAYFA
Aston Villa-Arsenal maçı hangi kanalda? | Premier Lig maçı izle

Aston Villa-Arsenal maçı hangi kanalda? | Premier Lig maçı izle

Aston Villa, Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal'i konuk edecek. 4 maçlık galibiyet serisini 5'e çıkarmayı isteyen ev sahibi ekip, 27 puanla bulunduğu 3. sıradan 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise 33 puanla adını yazdırdığı liderlikte puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Son 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle kapatan Mikel Arteta'nın öğrencileri, yeni serinin peşinde. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 12:34
Aston Villa-Arsenal maçı hangi kanalda? | Premier Lig maçı izle

Aston Villa-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı, nefes kesen heyecanla devam ediyor. 15. haftada Aston Villa, lider Arsenal'i konuk edecek. Puan tablosunda adını 2. sıraya yazdırmak isteyen Unai Emery'nin ekibi, Villa Park'ta, taraftarı önünde galibiyet istiyor. Arsenal ise Liverpool karşısında aldığı tek mağlubiyetle sezonu sürdürüyor. En yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaran konuk ekip, zirvedeki yerini sarsılmaz ilan etmek istiyor. İşte Aston Villa-Arsenal maçı detayları...

Aston Villa-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Arsenal maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Villa Park'taki karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.

Aston Villa-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Peter Bankes düdük çalacak.

Aston Villa-Arsenal MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze

F.Bahçe'de o isimle ayrılık yakın!
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
Galatasaray'da Leroy Sane'nin performansı Alman basınında yankı buldu! "Başlangıçta karmaşıktı, şimdi iyiye gidiyor"
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
"İğne ipliğinden fil geçirdi"
Beşiktaş'ta Disasi sürprizi! Ara transferde...
