Eminevim Ümraniyespor-Amed SK mücadelesi hakkında: Canlı yayın bilgileri!

Eminevim Ümraniyespor, 1. Lig'in 16. haftasında Amed SK'yı konuk ediyor. Ligde 15 puanla 16. sıraya yerleşen ev sahibi takım, küme düşme hattı sınırından sıyrılmak için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Bu sezona başarılı bir giriş yapan Amed SK ise 29 puanla bulunduğu 3. sıradan zirveyi zorlayacak. Ligin kritik mücadelelerinden Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçının detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 11:02
Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Eminevim Ümraniyespor ile Amed SK, 16. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sezon başından bu yana istediği performansı gösteremeyen Tayfun Albayrak'ın ekibi, Sakaryaspor'a karşı aldığı beraberliğin ardından galibiyet sayısını 5'e çıkarmak için mücadele edecek. Amed SK ise 5 maçlık yenilmezlik serisini 13. haftada Boluspor deplasmanında noktaladı. 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından çabuk toparlanan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, Erokspor'u yenmesinin ardından yeni serinin 2. halkası için sahaya çıkacak. İşte Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı detayları...

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turgut Doman'ın düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Yasin Gezer üstlenecek.

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor

