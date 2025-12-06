Eminevim Ümraniyespor-Amed SK mücadelesi hakkında: Canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Eminevim Ümraniyespor ile Amed SK, 16. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sezon başından bu yana istediği performansı gösteremeyen Tayfun Albayrak'ın ekibi, Sakaryaspor'a karşı aldığı beraberliğin ardından galibiyet sayısını 5'e çıkarmak için mücadele edecek. Amed SK ise 5 maçlık yenilmezlik serisini 13. haftada Boluspor deplasmanında noktaladı. 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından çabuk toparlanan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, Erokspor'u yenmesinin ardından yeni serinin 2. halkası için sahaya çıkacak. İşte Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı detayları...

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turgut Doman'ın düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Yasin Gezer üstlenecek.

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor