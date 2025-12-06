CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Montella kura çekimi sonrası rakiplerimizi değerlendirdi! "Şimdi gerçekten..."

Montella kura çekimi sonrası rakiplerimizi değerlendirdi! "Şimdi gerçekten..."

A Milli Futbol Takımımızın mart ayında oynanacak play-off maçlarını geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Kura çekiminin ardından Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10:53
Montella kura çekimi sonrası rakiplerimizi değerlendirdi! "Şimdi gerçekten..."

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması kurası 5 Aralık Cuma günü çekildi. A Milli Futbol Takımımızın ise mart ayında oynanacak play-off turunu geçmesi halinde D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edeceği kesinleşti.

Kuranın ardından Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuştu. Montella, "Odağımız Mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz." Dedi.

