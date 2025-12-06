Montella kura çekimi sonrası rakiplerimizi değerlendirdi! "Şimdi gerçekten..."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması kurası 5 Aralık Cuma günü çekildi. A Milli Futbol Takımımızın ise mart ayında oynanacak play-off turunu geçmesi halinde D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edeceği kesinleşti.

Kuranın ardından Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuştu. Montella, "Odağımız Mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz." Dedi.