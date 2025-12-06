CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 11:36
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, 3-2'lik skorla galip gelerek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve gözaltına alınan Metehan Baltacı hakkında kararını verdi.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Sabah'ın haberine göre, Metehan mahkeme tarafından suçlu bulunursa sarı-kırmızılı yönetim genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecek.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Metehan Baltacı bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 maçta toplamda 24 dakika süre almıştı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan, İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti. 23 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre, 2 milyon 200 bin euroluk değeri bulunuyor.

3
