Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, 3-2'lik skorla galip gelerek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.