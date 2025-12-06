Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Kanal ve saat bilgisi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Esenler Erokspor ile Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, sırasını ilk 3'e yükseltmek için sahaya çıkacak. Sakaryaspor ise sezonun 9. haftasında başlattığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından son 4 haftayı 2 puanla kapattı. 19 puanla 13. sıraya yerleşen Serhat Sütlü'nün öğrencileri, deplasmanda galibiyet istiyor. İşte Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı detayları...

Esenler Erokspor-Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor-Sakaryaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.

