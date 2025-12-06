CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Kanal ve saat bilgisi!

Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Kanal ve saat bilgisi!

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor'u konuk ediyor. Puan tablosunda hanesine yazdırdığı 28 puanla 4. sıraya yerleşen Osman Özköylü'nün ekibi, ilk 3'e yerleşme fırsatını kaçırmak istemiyor. Son maçında Amed SK'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan ev sahibi ekip, taraftarının gönlünü almak için sahaya çıkacak. Sakaryaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini deplasmanda sonlandırmanın peşinde. Peki Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Kanal ve saat bilgisi!

Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Esenler Erokspor ile Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, sırasını ilk 3'e yükseltmek için sahaya çıkacak. Sakaryaspor ise sezonun 9. haftasında başlattığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından son 4 haftayı 2 puanla kapattı. 19 puanla 13. sıraya yerleşen Serhat Sütlü'nün öğrencileri, deplasmanda galibiyet istiyor. İşte Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı detayları...

Esenler Erokspor-Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor-Sakaryaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.

Esenler Erokspor-Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
DİĞER
Galatasaray'da Leroy Sane'nin performansı Alman basınında yankı buldu! "Başlangıçta karmaşıktı, şimdi iyiye gidiyor"
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
"İğne ipliğinden fil geçirdi"
Beşiktaş'ta Disasi sürprizi! Ara transferde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı 12:20
Başakşehir-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Başakşehir-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:14
Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor 11:37
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı! G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı! 11:36
Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı saat kaçta? 11:22
Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı hangi kanalda? Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı hangi kanalda? 11:02
Daha Eski
Montella'dan kura sonrası ilk sözler! Montella'dan kura sonrası ilk sözler! 10:53
Serik Spor-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! Serik Spor-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! 10:40
Fırtına çıkışını sürdürme peşinde! Fırtına çıkışını sürdürme peşinde! 10:34
Durant NBA tarihine geçti! Durant NBA tarihine geçti! 10:30
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor ne zaman? Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor ne zaman? 10:15
Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu! Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu! 10:08