CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Göztepe karşısında çıkışını sürdürme peşinde

Trabzonspor Göztepe karşısında çıkışını sürdürme peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Bordo mavililer zorlu mücadeleden galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10:34
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Göztepe karşısında çıkışını sürdürme peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
F.Bahçe'de o isimle ayrılık yakın!
DİĞER
Mustafa Çulcu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara noktayı koydu! "Kırmızı kart ve penaltı..."
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
Buruk'tan penaltı isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor ne zaman? Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor ne zaman? 10:15
Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu! Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu! 10:08
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! 09:46
Hellas Verona-Atalanta maçı bilgileri! Hellas Verona-Atalanta maçı bilgileri! 09:33
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 09:16
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı hangi kanalda? İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı hangi kanalda? 08:36
Daha Eski
"İğne ipliğinden fil geçirdi" "İğne ipliğinden fil geçirdi" 08:34
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53