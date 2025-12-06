A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek.

Türkiye, play-off turunda önce sahasında Romanya ile ardından tur atlarsa deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.