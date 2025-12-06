A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek. Türkiye, play-off turunda önce sahasında Romanya ile ardından tur atlarsa deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak. Millilerimiz, bu iki maçı geçmesi halinde Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek. Bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynayacağımız da belirlendi. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'da katılması halinde oynayacağı fikstür: -Avustralya, 13 Haziran (Vancouver, BC Stadyumu) -Paraguay, 19 Haziran (Santa Clara, Levi's Stadyumu) -ABD, 25 Haziran (Inglewood, SoFi Stadyumu)