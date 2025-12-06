CANLI SKOR ANA SAYFA
Tottenham-Brentford maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Premier Lig'in 15. haftasında, Tottenham, Brentford ile kozlarını paylaşıyor. 19 puanla bulunduğu 11. sıradan yukarı tırmanmak isteyen ev sahibi takım,5 maçlık galibiyet hasretini noktalamak için sahaya çıkacak. Eski teknik direktörü Thomas Frank'a karşı oynayacak konuk ekip ise, 2-0'lık Arsenal mağlubiyetinin ardından moral bulmak istiyor. Son altı lig maçında galibiyet ve mağlubiyet arasında gidip gelen Brentford, bu kez seri yakalamak için ilk adımı deplasmanda bulmayı umuyor. İşte Tottenham-Brentford maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 12:47
Tottenham-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham ile Brentford, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 9. haftada Everton karşısında aldığı 3-0'lık skorun ardından galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi ekip, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Brentford ise inişli çıkışlı yürüttüğü son haftaların ardından milli ara öncesinde galibiyet serisi hedefliyor. Peki Tottenham-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham-Brentford maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki karşılaşma,beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham-Brentford MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kudus, Bergvall, Johnson; Kolo Muani

Brentford: Kavak; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

