Tottenham-Brentford maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Tottenham ile Brentford, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 9. haftada Everton karşısında aldığı 3-0'lık skorun ardından galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi ekip, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Brentford ise inişli çıkışlı yürüttüğü son haftaların ardından milli ara öncesinde galibiyet serisi hedefliyor. Peki Tottenham-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham-Brentford maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki karşılaşma,beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham-Brentford MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kudus, Bergvall, Johnson; Kolo Muani

Brentford: Kavak; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago