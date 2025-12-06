Manchester City-Sunderland maçı izle | Tüm yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Manchester City-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 15. haftasında, İngiliz devi Manchester City, Etihad Stadium'da Sunderland'ı konuk edecek. Son 2 haftada önce Leeds United ardından da Fulham'ı alt eden ev sahibi, Arsenal'ın tökezlemesi için fırsat kollarken liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk yarışı günden güne kızışırken Sunderland ise ilk 5'e yükselmenin peşinde. İşte Manchester City-Sunderland maçı detayları...

Manchester City-Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City-Sunderland maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. Ethiad Stadium'daki karşılaşma,beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Andy Madley düdük çalacak.

Manchester City-Sunderland MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee