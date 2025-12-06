CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Sunderland maçı izle | Tüm yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Manchester City-Sunderland maçı izle | Tüm yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Manchester City ile Sunderland, Premier Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Etihad Stadium'daki kritik karşılaşmada, zirve takibini 2. sıradan sürdüren ve Arsenal'ın hata yapması için fırsat kollayan Pep Guardiola'nın ekibi, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. 23 puanla 6. sırada bulunan Sunderland ise İngiliz devine karşı galibiyet alarak moral yükseltmek ve ilk 5'e tırmanmak istiyor. Peki Manchester City-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City-Sunderland maçı izle | Tüm yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Manchester City-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 15. haftasında, İngiliz devi Manchester City, Etihad Stadium'da Sunderland'ı konuk edecek. Son 2 haftada önce Leeds United ardından da Fulham'ı alt eden ev sahibi, Arsenal'ın tökezlemesi için fırsat kollarken liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk yarışı günden güne kızışırken Sunderland ise ilk 5'e yükselmenin peşinde. İşte Manchester City-Sunderland maçı detayları...

Manchester City-Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City-Sunderland maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. Ethiad Stadium'daki karşılaşma,beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Andy Madley düdük çalacak.

Manchester City-Sunderland MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
Singo sahalara ne zaman dönecek?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki!
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Göztepe maçına hazır! Fırtına Göztepe maçına hazır! 15:21
Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? 15:16
Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! 15:14
Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! 15:02
Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! 14:53
Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü 14:48
Daha Eski
Manchester City-Sunderland maçı hakkında! Manchester City-Sunderland maçı hakkında! 14:46
Singo sahalara ne zaman dönecek? Singo sahalara ne zaman dönecek? 14:36
PSG-Rennes maç canlı izleme bilgileri! PSG-Rennes maç canlı izleme bilgileri! 14:30
Newcastle United-Burnley canlı yayın bilgileri! Newcastle United-Burnley canlı yayın bilgileri! 14:26
Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! 14:07
Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu 14:03