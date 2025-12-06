CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefon görüşmesi yaptı İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü

Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem kararları ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Hacıosmanoğlu ABD'den döndüğünde yüz yüze görüşmek üzere de randevulaştı.

Singo sahalara ne zaman dönecek?
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki!
DİĞER
Fenerbahçe'den müthiş rekor! Tam 143 milyonluk gelir...
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni... Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
F.Bahçe'de o isimle ayrılık yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! 14:07
Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu 14:03
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki! 13:35
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! 13:09
Tottenham-Brentford maçı detayları! Tottenham-Brentford maçı detayları! 12:47
Aston Villa-Arsenal maçı detayları! Aston Villa-Arsenal maçı detayları! 12:34
Daha Eski
Rayyan Baniya ameliyat oldu Rayyan Baniya ameliyat oldu 12:22
Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı 12:20
Başakşehir-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Başakşehir-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:14
Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor Osimhen Galatasaray'ı sırtlıyor 11:37
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı! G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı! 11:36
Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı saat kaçta? 11:22