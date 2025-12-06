Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem kararları ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Hacıosmanoğlu ABD'den döndüğünde yüz yüze görüşmek üzere de randevulaştı.