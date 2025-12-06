İkas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İkas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. 12 puanla küme düşme hattı sınırında yer alan ev sahibi takım, üst sıralara yükselmek için mücadele ediyor.
Zecorner Kayserispor ise geçen hafta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek moral depoladı. Deplasmandaki ikinci galibiyetini alarak düşme hattından sıyrılmayı hedefleyen Radomir Dalovic'in öğrencileri, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçının ilk 11'leri;
Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Legowski, Stepanenko, Draguş, Emre, Ampem, Umut.
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.
İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.