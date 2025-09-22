Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sakatlıklara rağmen A Milli Erkek Voleybol Takımımızın büyük bir mücadele örneği sergilediğini söyledi. Üstündağ, "İstek, arzu, kızların dünya ikinciliği, basketbolda Avrupa finali... Her gün ekranları başında sporla yatıp sporla kalkıyor ülke. Dolayısıyla bu da takıma pozitif sinerji olarak yansıdı. Çok mutluyum, çok da gururluyum. Burada da bu tempo, istek, oyun dünya voleybolundaki otoriterleri şaşırttı. Şaşırtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.