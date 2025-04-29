Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TVF Efeler Ligi play-off final maçı

SMS Grup Efeler Ligi Play-off final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDIS ile kozlarını paylaşacak. Play-off final serisinde Ziraat Bankkart 2-0 önde bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta üçüncü maçı kazanması halinde dördüncü maç 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.Peki Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY HDIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı 29 Nisan Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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