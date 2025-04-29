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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TVF Efeler Ligi play-off final maçı

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TVF Efeler Ligi play-off final maçı

TVF Efeler Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Play-off final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Galatyasaray HDIS'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final maçı hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 14:29
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Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TVF Efeler Ligi play-off final maçı

SMS Grup Efeler Ligi Play-off final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDIS ile kozlarını paylaşacak. Play-off final serisinde Ziraat Bankkart 2-0 önde bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta üçüncü maçı kazanması halinde dördüncü maç 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.Peki Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY HDIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı 29 Nisan Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY HDIS MAÇI CANLI İZLE👈

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