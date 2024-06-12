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Türkiye 3-0 Tayland (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları Tayland'a şans tanımadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika voleybol haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 13:17 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 13:34
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Türkiye 3-0 Tayland (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları Tayland'a şans tanımadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı ilk maçta Tayland'ı 3-0 yendi.

"Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında yaptığı 8 müsabakada 6 galibiyet elde etmişti. Milliler, Tayland maçını kazanarak galibiyet sayısını 7'ye çıkardı.

FIVB Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finalde mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçını 13 Haziran Perşembe günü TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

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