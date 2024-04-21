Ne de olsa Halkbank!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank efsanesi geri döndü. Bir döneme damga vuran mavibeyazlılar, Fenerbahçe eşleşmesinden 3-0'lık zaferle ayrılarak mutlu sona ulaştı. Başkent ekibi böylece 5 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Toplamda 10. kez zafere uzanan Halkbank, en son 2015-2018 arasında ligde hakimiyet kurarak 3 kez şampiyonluk yaşamıştı.

Halkbank'ın yaşadığı bu başarıda Sırp başantrenör Slobodan Kovac ön plana çıktı. Sezon başında Taner Atik'in yerine göreve gelen Kovac, beklentileri boşa çıkartmadı. Başkent ekibini, 2017-18 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Sırp başantrenör bu yıl da mutlu sona ulaştı. Halkbank, Kovac yönetiminde 5 sezon aradan sonra yine şampiyonluk sevinci yaşadı.