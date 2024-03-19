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Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Jastrzebski Wegiel'i ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Ziraat Bankkart, yarı final rövanş maçında Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:41
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Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Jastrzebski Wegiel'i ağırlayacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında 20 Mart Çarşamba günü Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Maçta Sırp Mirko Jankovic ve Çekyalı Jan Krticka hakem ikilisi görev yapacak.

İlk maçta Jastrzebski Wegiel'e deplasmanda 3-0 yenilen Ziraat Bankkart, sahasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde maçı altın sete taşıyacak. Bu durumda turu geçen takım, 15 sayılık altın set sonucu belli olacak.

Başkent temsilcisi, rakibinin iki set alması veya yenilmesi halinde ise organizasyona veda edecek.

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