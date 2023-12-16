Haberler Voleybol TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının finale yükselmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz

Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenleniyor.

Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen VakıfBank, adlarını finale yazdırdı.

Bu yıl 16. kez düzenlenen şampiyonada ilk kez iki Türk takımının finalde karşı karşıya gelecek.

Tarihi başarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Üstündağ, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ı tebrik ederek, "Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli takımımız tarihi günler yaşattı. Bunlara bir yenisini de kulüplerimiz ekledi. Tarihimizde ilk kez iki Türk takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final oynayacak. Yarın bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Çünkü kupa Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in 2022-2023 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadığını hatırlatarak, "Geçen sezon Avrupa'da da bu tarihi gün yaşandı. İtalya'nın Torino kentinde oynanan Süper Final'de iki Türk takımı final oynadı, kupa yine ülkemize geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarılarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun boşandı! Nikâh cüzdanını yırttı
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran!
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor
Fenerbahçe Opet set vermedi
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! 16:47
Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! 16:44
Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor 16:37
Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! 16:37
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! 16:22
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! 16:08
Daha Eski
Fenerbahçe Opet set vermedi Fenerbahçe Opet set vermedi 15:53
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! 15:48
Euroleague’de haftanın MVP'si Sloukas! Euroleague’de haftanın MVP'si Sloukas! 15:41
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi! Sivasspor'da Başakşehir mesaisi! 15:36
Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı! Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı! 15:34
Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! 15:00