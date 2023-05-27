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Danimarka 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka’yı 25-18, 25-21, 25-15 setler sonucu 3-0 mağlup ederek A grubundaki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:41
Danimarka 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 25-18, 25-21, 25-15 setler sonucu 3-0 mağlup ederek A grubundaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi millilerde 21 sayıyla Adis Lagumdzija olurken, Yiğit ve Bedirhan 10, Mert 7, Efe 5, Arslan 3 sayıyla eşlik etti. Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SALON: Lillebeltshallen
HAKEMLER: Helena Geldof, Morten Engborg Klein
DANİMARKA: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff, Hjorth (L), Rygaard-Rasmussen, Nielsen, K. Madsen
TÜRKİYE: Mert Matic, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Yiğit, Volkan (L) (Berkay (L), Arda, Mirza, Faik Samet, Kaan
SETLER: 18-25, 21-25, 15-25
SÜRE: 75 dakika (24′,28′,23′)

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