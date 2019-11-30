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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'a direnemedi!

Beşiktaş Nilüfer Belediyespor'a direnemedi!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında , deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rausseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Elif Uzun, Aybüke Özdemir)

Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 15-25

Süre: 104 dakika (21, 29, 29, 25)

  1. 30.11.2019
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