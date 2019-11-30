Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı 3. olağan toplantısında siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor...

"Geldiğimizden beri günde 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Bir sözleşmeye imza attığında onu vermek zorundasın. Parasız hiçbir şey olmuyor. Bugün Beşiktaş var, yarın da olacak ama nasıl olduğu önemli."

"Bana 'sen de İcra Kurulu başkanıydın' diyorlar. Ben İcra Kurulu toplantılarında bir yöneticiye Kartal Yuvası'nı sordum, 'Biz o konuları başkanla hallediyoruz' cevabını verdiler."

"Önümüzdeki 2-2.5 yılı 1.5 milyar lira zararla kapatacağımızı düşünüyorum. Bunları ne kadar aşağı çekebiliriz bunları düşünüyoruz."

"Beşiktaş'ta bir israf dönemi yaşanmış kimsenin umurunda olmamış."

"Bütün gelirlerimiz bankalara temlikli. 1 kuruş bize akan bir şey yok. Maaşları yatırmak için bile sponsorlardan gelen, mağazadan gelen, stadyumdan gelen paralardan 1 kuruş alamıyoruz."

"Her kızdığımda kaçacak adam değilim ben. Divan Kurulu'na teşekkür ediyorum, çok düzgün bir seçim geçirdik."

"Ben Beşiktaş'ın emanetine hıyanet edemem. Şuan Beşiktaş maaş ödeyemiyor!"

"Ben amatör şubelere hizmet ederim ama 10 milyon TL zarar edilen branş nasıl amatör olur? Hentbol yılda 10 milyon TL zarar ediyor."

"Ben sizlerden namuslu ve şerefli bir Beşiktaş aldım. Bir hesap sorulacaksa Denetleme Kurulu soracak."