Beşiktaş'a 2 dünya yıldızı birden!

Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Beşiktaş'ta ligin ilk yarısının sonuna yaklaşılırken transfer çalışmaları hız kazandı. Yapacağı birkaç takviyeyle son haftalarda yakaladığı ivmeyi ikinci yarıda da sürdürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti...
27 Kasım 2019 Çarşamba 14:22
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Hem Süper Lig hem de Avrupa'da sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta alınan peş peşe galibiyetler sonrası yüzler gülüyor...
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Son olarak deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasıyla bambaşka bir hava yakaladı.
Oynadığı etkili futbolla beğeni toplayan ve son 6 haftada kalesinde sadece 1 gol gören siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan bakış açısı değişti.
Yarıştığı her iki kulvarda da kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlılarda tabloyu tersine çeviren Abdullah Avcı'ya olan destek giderek artıyor.
Beşiktaş'taki yükseliş tüm hızıyla sürerken, teknik heyet sezonun ikinci yarısında da yükselen grafiği devam ettirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.