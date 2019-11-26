Quaresma'dan flaş Beşiktaş itirafı! Geri dönüş...

Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan ve kısa bir sürede takım kaptanlığına getirilen Ricardo Quaresma, futbol gündemi ve uzun süre formasını giydiği Beşiktaş ile alakalı konuştu. Siyah-beyazlı takıma geri dönüp dönmeyeceği sorularına ise Quaresma, flaş bir yorumda bulundu.
26 Kasım 2019 Salı 19:19
Güncelleme: 26.11.2019 19:41
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Yaklaşık 6 sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, yaz transfer döneminde eski başkan Fikret Orman ile yaşadığı problemler nedeniyle Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.
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Portekizli futbolcu, kısa bir süre içerisinde takımda kaptanlık görevine getirilmişti.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Quaresma, siyah-beyazlı kulüp ile alakalı çarpıcı itiraflarda bulundu.
Kasımpaşa'da son durumuna değinen tecrübeli futbolcu, "Böyle bir takımda böyle bir sorumluluk benim için bir gurur. Sivasspor'a karşı oynayacağız orada galip gelmek istiyoruz. Sahamızda önemli puanlar kaybettim umarım bunu düzelteceğiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var, kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ta oynarken kaybetmiştik şimdi elimde bir şans daha olacak" diye konuştu.
Anadolu takımlarının yükselen performansı ile alakalı konuşan 36 yaşındaki oyuncu, "Türkiye Ligi her zaman rekabetçi oldu. Ligin ilk sırasındaki takım son sıradaki takıma kaybedebiliyor. Bence bu devam etmeli. her maça tam konsantre çıkmazsan böyle sonuçlar alabilirsin. Bu iyi bir durum olur" dedi.