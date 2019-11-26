Quaresma'dan flaş Beşiktaş itirafı! Geri dönüş...

Kasımpaşa'da son durumuna değinen tecrübeli futbolcu, "Böyle bir takımda böyle bir sorumluluk benim için bir gurur. Sivasspor'a karşı oynayacağız orada galip gelmek istiyoruz. Sahamızda önemli puanlar kaybettim umarım bunu düzelteceğiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var, kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ta oynarken kaybetmiştik şimdi elimde bir şans daha olacak" diye konuştu.