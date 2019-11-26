Beşiktaş beğenmemişti şimdi şov yapıyor!

Beşiktaş'ta istenen performansı gösteremeyen forvet oyuncusu, kiralandığı takımda şov yapmaya devam ediyor! Siyah-beyazlı ekipte geldiği günden bu yana performansı beğenilmeyen genç futbolcu, kiralandığı takımın hücum yükünü omuzlayarak taraftarların sevgilisi oldu.
26 Kasım 2019 Salı 13:05
Güncelleme: 26.11.2019 13:37
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Kiralandığı takımında çıkış yakalayan genç futbolcu, Beşiktaş'ta verimli olamamıştı.
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Son oynanan Mechelen maçında da golünü atan Kanadalı forvet, Belçika'daki performansıyla parmak ısırtıyor!
Siyah-beyazlı takımın kiraladığı Cyle Larin için Zulte Waregem'in 2.5 milyon euro'ya alma opsiyonu bulunuyor.
Şuana kadar Belçika 1. Lig'inde 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımının hücumdaki yükünü sırtlayan Larin'in Beşiktaş'taki performansının aksine iyi futbolu izleyenleri şaşırtıyor.
Sezon sonunda Kanadalı forvetin Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor.