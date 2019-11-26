Beşiktaş beğenmemişti şimdi şov yapıyor!

Beşiktaş'ta istenen performansı gösteremeyen forvet oyuncusu, kiralandığı takımda şov yapmaya devam ediyor! Siyah-beyazlı ekipte geldiği günden bu yana performansı beğenilmeyen genç futbolcu, kiralandığı takımın hücum yükünü omuzlayarak taraftarların sevgilisi oldu.

26 Kasım 2019 Salı 13:05 Güncelleme: 26.11.2019 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





